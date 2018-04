Barrichello choc: «Sconfitto un tumore al collo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA«Ho rischiato la vita e soprattutto soltanto per miracolo ho evitato danni permanenti». La confessione-shock di Rubens Barrichello ha commosso il Brasile: dopo aver fatto registrare il record di gare disputate in Formula 1 (323 con 11 vittorie in 19 stagioni) il paulista che corse in Ferrari dal 2000 al 2005 ha rischiato la vita una volta abbandonata l'ebbrezza della vita sul filo dei 300 orari: «A fine gennaio ho scoperto di avere un tumore benigno al collo, e i medici mi dissero che soltanto il 14% dei malati evita conseguenze...