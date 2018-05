BARI-CITTADELLA, PLAYOFF CAOS

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOÈ caos sui playoff per la promozione in serie A. Il tribunale federale domani si esprimerà in merito alla questione-Bari, anticipando così il giudizio inizialmente rinviato al primo di giugno. È stato lo stesso organo di giustizia sportiva a darne la comunicazione nel tardo pomeriggio di ieri tramite un comunicato ufficiale: «È stata anticipata da venerdì 1° giugno a venerdì 25 maggio l'udienza presso il Tribunale federale nazionale in merito al deferimento a carico del Bari per violazioni CO.VI.SO.C. Il Tfn, visto il deposito...