Barella simbolo perfetto di un'Inter ancora pazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOMILANO Si può trascorrere tutta l'estate ad annunciare che l'Inter non può e non deve essere più «pazza», per poi accorgersi che se la follia ce l'hai nel sangue, allora certe caratteristiche le puoi nascondere, ma non annullarle. Lo sta intuendo anche Antonio Conte che in quattro giorni ha visto la sua squadra farsi rimontare due gol a Dortmund, dopo un primo tempo magnifico, e ribaltare il Verona con Vecino e con il capolavoro di Barella. Ed è proprio il centrocampista arrivato dal Cagliari a incarnare alla perfezione...