Barella ingenuo, Cutrone assente

BOLOGNA Non basta Pellegrini, il centrocampo gira a vuoto e l'Italia stecca. Meret fatale.MERET 5In ritardo e sbilanciato sul sinistro di Bielik. Lento.ADJAPONG 5Non tiene la posizione come dovrebbe. Dietro fatica, davanti si perde. DistrattoMANCINI 6Semplice e attento. Presente.BASTONI 6Fa spesso fallo. Scirgola il pallone per il pari. Sgraziato.DIMARCO 5,5Esterno offensivo più che terzino. Ma il piede gli trema sul più bello. Cioè gli manca la pennellata. Precipitoso.BARELLA 5Ingenuo il fallo che provoca la punizione da cui nasce il gol....