Barella e Cutrone gol amari Pellegrini, l'assist è doppio

MERET 6Vola subito sul diagonale di Lukebakio e tiene in partita i compagni. Incolpevole sul gran gol del Belgio. CALABRESI 6Timido nella spinta, ma diligente in marcatura. MANCINI 6Si vede più nell'impostazione che in difesa. Colpisce, di testa, il palo.BASTONI 6Pieno controllo della situazione.PEZZELLA 7Parte forte forte con la pennellata per Barella. Partecipa con efficacia, entrando in entrambe le azioni dei gol azzurri . BARELLA 7Indirizza largo, di testa in tuffo, e spreca la chance per il vantaggio ad inizio. E', però, in partita e va...