Barella e Chiesa i gioielli del mercato

RITIRO AZZURROStessa età (classe 97), stessi sogni azzurri («Vorremmo un giorno alzare al cielo la Coppa del mondo»), stessa situazione: Federico Chiesa e Nicolò Barella sono tra i talenti più ambiti sul mercato e in molti stanno pronosticando per loro un futuro lontano da Fiorentina e Cagliari dove sono già capitani. «Siamo concentrati solo sulla Nazionale» hanno risposto all'unisono. Nessuno dei due gioca in difesa, ma stavolta, dal ritiro azzurro di Coverciano, lo hanno fatto alzando un muro. Specie Chiesa: «Fa piacere l'interesse...