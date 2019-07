BARELLA-DE LIGT BOTTA E RISPOSTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO MERCATOMILANO Oggi Barella e domani, forse, De Ligt: Inter e Juve protagoniste del mercato. Il 22enne centrocampista del Cagliari è nerazzurro: il club ha trovato l'accordo con i sardi sulla base di 45 milioni (prestito oneroso da circa 12 milioni, 25 milioni per l'obbligo di riscatto e 8 di bonus). Oggi dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto.Dall'Olanda altra certezza: nelle prossime ore il difensore dell'Ajax sarà a Torino per i test e la presentazione avverrà entro il fine settimana, in modo da non farlo...