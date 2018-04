Bardelle: «Pronti a fare squadra con spirito di servizio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il Coni veneto è in pista per Cortina 2026. La candidatura per i Giochi olimpici è stata affrontata dalla giunta del comitato. «Lo sport veneto è pronto - afferma il presidente Gianfranco Bardelle - per appoggiare la candidatura di Cortina. Crediamo che il Veneto e le province autonome di Bolzano e di Trento partecipino con oltre il 50 per cento degli atleti alle Olimpiadi e, pertanto, questo è un doveroso riconoscimento ad un territorio che investe molto nella promozione degli sport invernali. Siamo disposti, con le istituzioni...