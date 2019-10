BARCOLANA SENZA VENTO FILA SOLO WAY OF LIFE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VELATRIESTE La slovena Way of life con al timone Gasper Vintec batte la bonaccia vincendo la Barcolana che si è svolta ieri nel golfo di Trieste. Way of life è arrivata dopo 1h54'; seconda Shining, un open di 60 piedi di Milos Radonjic con 2h25' e terzo il piccolo Rc44 Scorpio, barca di non professionisti con al comando Iztok Krumpak che è stata la vera sorpresa.L'edizione 50+1 della regata più grande del mondo (2015 iscritti) si è svolta in condizioni pressoché di assenza di vento al punto che il Comitato di regata è stato costretto ad...