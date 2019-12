Barcellona, Vidal resta Germania, Lipsia leader

Già ipotecata dal Liverpool, che oltre ad aver conquistato il mondiale per club ha mantenuto 10 punti di vantaggio sul principale inseguitore - il Leicester, sconfitto 3-1 dal Manchester City - con una gara da recuperare, la Premier League ieri ha regalato emozioni dalle parti di Londra. A Vicarage Road è arrivata la 2ª vittoria stagionale del Watford che consente al club dei Pozzo di abbandonare l'ultimo posto in solitario: a inchinarsi è il Manchester United, battuto nella ripresa dai gol di Sarr su assist di Kabasele e di Deeney su rigore. Un ko pesante per i Red Devils, superati in classifica da Sheffield United e Wolverhampton e raggiunti all'8° posto dal Newcastle. Ma i riflettori della domenica erano puntati soprattutto sul nuovo White Hart Lane, dove Mourinho alla guida del Tottenham sfidava il proprio passato: di fronte aveva Lampard, uno tra i suoi allievi prediletti nel Chelsea che da tecnico ha dimostrato di aver imparato bene la lezione.

I Blues hanno vinto 2-0 grazie alla doppietta nel 1° tempo di Willian, a segno al 12' dopo uno scambio con Kovacic e allo scadere del recupero su rigore, accordato per un fallo di Gazzaniga su Marcos Alonso. Non cambia il risultato nella ripresa, contrassegnata dall'espulsione di Son per un fallo di reazione su Rudiger che costa agli Spurs le residue speranze di rimonta. Con questo risultato il Chelsea consolida il 4° posto, mentre il Tottenham scivola a -6 dalla zona Champions.

Dalla Spagna si registra un primo no del Barcellona all'Inter per Arturo Vidal: la proposta dei nerazzurri di un prestito oneroso più diritto di riscatto fissato a 20 milioni è stata ritenuta insufficiente dalla dirigenza del club catalano che pretende l'obbligo. Anche lo spogliatoio blaugrana avrebbe espresso parere negativo alla cessione del cileno, scontento per lo scarso utilizzo. In Germania si è chiuso il girone d'andata con il Lipsia davanti a tutti: la squadra della Red Bull si è congedata dal 2019 con un successo sull'Augsburg che le ha permesso di staccare in vetta il Borussia Mönchengladbach, fermato sullo 0-0 dall'Hertha Berlino. Il Bayern (3°) confida di recuperare dopo la sosta - la Bundesliga riprenderà il 18 gennaio - il suo bomber Lewandowski, operato all'inguine sinistro: se i tempi di recupero verranno rispettati, il centravanti polacco riprenderà gli allenamenti tra due settimane. Nel frattempo il Bayern ha confermato fino al termine della stagione Flick: subentrato a Kovac a novembre, il tecnico dei bavaresi ha un bilancio di 8 vittorie (l'ultima sabato, 2-0 al Wolfsburg) e 2 sconfitte tra campionato e Champions.

Carlo Repetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA