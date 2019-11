Barcellona e Bayern, allenatori nella bufera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Grandi sull'orlo di una crisi di nervi. L'ultimo weekend ha palesato il momento difficile di Barcellona, Real Madrid e Bayern, tre pretendenti alla prossima Champions. In Catalogna c'è grande amarezza per lo scivolone di sabato in casa del Levante che ha riportato Valverde nell'occhio del ciclone. Attaccato dalla stampa locale per il 2° tempo della sua squadra con 3 gol subiti in 7 minuti, il tecnico del Barça è stato criticato anche da alcuni giocatori (in particolare Griezmann) per l'atteggiamento troppo rinunciatario dopo il vantaggio...