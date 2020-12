BARCELLONA Alla Juve in questa stagione mancava ancora una grande vittoria contro una big, Pirlo l'ha trovata nella serata più difficile, contro un Barcellona in crisi ma pur sempre al Camp Nou. Ronaldo stravince il duello con Messi (il migliore dei suoi) con una doppietta su rigore e fa 752 in carriera, la Juve cala il tris e si prende tutto, compreso il primo posto del girone di Champions. Gli stimoli e le motivazione di coppa curano tutti gli acciacchi e rivitalizzano una squadra vittoriosa ma parecchio in affanno contro il Toro, e al Camp Nou si vede la miglior Juve dell'era Pirlo.

LE SCELTE

Con un 4-4-2 che si scivola sul 3-4-1-2, e i movimenti di Cuadrado a destra, Alex Sandro a tutta fascia, Ramsey verso l'interno del campo che mettono in seria difficoltà Koeman per un'ora buona, rischiando qualcosa soltanto nel finale. La Juve parte fortissimo perché sa che è il modo migliore per mettere in difficoltà il Barcellona e l'unico per conquistare il primo posto del girone, e pesca subito il jolly, dopo aver assaggiato ter Stegen con una conclusione debole di Ronaldo e un ottimo spunto di Danilo, fuori dallo specchio. Dopo 12 minuti Cristiano punta Arajo e lo salta con un doppio passo secco, il difensore prova a bloccarne lo spunto con le braccia, più ostruzione che fallo, fiscale il rigore concesso da Stieler. Dagli 11 metri CR7 non sbaglia e pareggia i conti con Messi, che il 28 ottobre allo Stadium aveva siglato il 2-0 per i catalani proprio dal dischetto. La Juve gioca in continua proiezione offensiva, l'esatto contrario del primo tempo contro il Torino, e ottiene subito quello che vuole. McKennie apre su Cuadrado poi va a inserirsi in mezzo all'area, dove Lenglet e Araujo se lo dimenticano e segna la seconda rete consecutiva, una mezza rovesciata al volo che non lascia scampo a ter Stegen. Messi non ci sta, e scalda Buffon con un diagonale velenoso, i bianconeri reclamano per un tocco di mano molto dubbio di Pjanic in area blaugrana, ma pur concedendo un po' di campo agli avversari Buffon e compagni rischiano poco nulla. Nella ripresa ti aspetti la reazione degli spagnoli e invece arriva il secondo rigore per la Juventus (tocco nettissimo di Lenglet) e trasformazione perfetta di Ronaldo, che fa 3-0 e si prende la scena. Koeman corre ai ripari dalla panchina, l'unico guizzo di Griezmann, di testa, si infrange sulla faccia alta della traversa, mentre Buffon da ieri è il primo calciatore della storia con una presenza in Coppa dei Campioni o Champions League in quattro decenni consecutivi. Messi è l'ultimo a mollare e l'unico dei suoi ad impegnare Buffon, i compagni non lo supportano, e tra lui e Ronaldo, dopo l'abbraccio prima del fischio iniziale, emblematica l'azione a 10 minuti dalla fine, in cui Cristiano ripiega in area per rubargli il pallone.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA