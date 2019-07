BARÇAFOLLIE, ARRIVA GRIEZMANN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIOMERCATO MILANO Se in Italia il mercato stenta a decollare, all'estero fa notizia l'ultimo colpo del Barcellona che ieri ha versato all'Atletico Madrid i 120 milioni della clausola rescissoria di Antoine Griezmann, anche se c'è un giallo intorno al suo trasferimento: secondo i Colchoneros i milioni dovrebbero essere in realtà 200, corrispondenti alla vecchia clausola valida fino al mese scorso: questo perché i Blaugrana avrebbero trattato l'ingaggio del francese (un quinquennale da 15 milioni netti a stagione) prima che entrasse in...