Messi verso l'Inter di Zhang, Messi verso il City di Guardiola. Mentre i media di mezza Europa si rincorrono nel provare a capire se la Pulce lascerà la maglia blaugrana dopo la vergogna col Bayern, e in caso per quale squadra, il Barcellona affronta la sua crisi. È stato convocato infatti per oggi un direttivo del club, nel quale il presidente Bartomeu dovrà affrontare i nodi di una sconfitta senza precedenti, che chiude un'epoca. A Barcellona, dove da domani comincerà un autentico repulisti, si dà per certo che Messi sia nella lista dei soli quattro intoccabili che verranno risparmiati da epurazioni: gli altri sono il portiere Ter Stegen, l'olandese De Jong e quell'Ansu Fati che nelle speranze di tifosi e dirigenti potrebbe rivelarsi un degno erede del numero 10. L'altro possibile pilastro del futuro potrebbe essere Trincao, uno dei due giovani talenti portoghesi (l'altro è Joao Felix dell'Atletico Madrid, in attesa che al Benfica esploda suo fratello Hugo Felix) che sognano di ripercorrere, almeno in parte, la carriera di Cristiano Ronaldo.

Proprio Messi vorrebbe il ritorno da Parigi di Neymar e per la panchina spinge per la soluzione Xavi. Di Quique Setien è inutile parlare: il suo destino è segnato. Per il nome del suo sostituto in realtà è in pole position un altro grande ex, quel Rambo Koeman che per il suo amato Barça è pronto a lasciare la panchina della nazionale olandese.

