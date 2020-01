Barça-Juve sì allo scambio fra Rakitic e Bernardeschi

MERCATO

Si entra nella settimana decisiva dedicata alla chiusura degli affari. Inter attiva sui fronti Eriksen, Moses e Giroud: giorni ancor più roventi dopo il pari di Lecce e le difficoltà offensive. Conte ha bisogno di un immediato innesto di qualità alla Sneijder che con Mou si rivelò fondamentale con la sua vena creativa. In questo caso Eriksen. Il danese spinge per lasciare subito il Tottenham: nelle prossime ore gli Spurs accetteranno l'offerta di 16 milioni più bonus e daranno il via libera al giocatore entro venerdì. Al giocatore 8 milioni a stagione fino al 2024.

Parallelamente, l'ad Marotta porta avanti l'affare Moses. L'esterno nigeriano vuole tornare da Conte, che gli permise di esprimersi ai massimi sulla destra e vincere la Premier 2016. I nerazzurri hanno ottenuto l'ok dal Chelsea, ora manca l'ultimo sì del Fenerbahce dove il calciatore è in prestito. A lasciargli il posto sarà Lazaro. L'Inter ha trovato un accordo col Newcastle per il prestito, ma nelle ultime ore si è fatto avanti pure il Lipsia. Invece, l'addio programmato di Politano (che continua a pensare alla Roma) permetterà ai nerazzurri di stringere per Giroud. In questa fase, il francese continua ad aspettare l'Inter. E Marotta non risponde alle mail del City di Guardiola per la cessione di Bastoni. Il difensore è ritenuto un incedibile.

Da Milano a Torino: la Juve ha un filo diretto col Barcellona per un possibile scambio Bernardeschi-Rakitikc. Il croato ha già detto sì, serve solo l'intesa tra club. L'ex viola, che dal canto suo spera di poter tornare poi in bianconero, è considerato da Paratici una valida pedina per ottenere plusvalenze. Ecco perché il suo futuro rimarrà in bilico fino all'ultimo giorno di questa sessione di trattative. Si sta invece definendo quello di Amrabat. Il marocchino è sempre più vicino alla Fiorentina.

