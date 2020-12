SERIE B

Esordio, gol dopo quasi un anno e 3-0 alla capolista Salernitana: il Balotelli-day si conclude al meglio per SuperMario e il suo Monza, che chiude il 2020 battendo nettamente la capolista. Una prestazione di forza in cui però la copertina se la prende l'attaccante, alla prima con la maglia dei brianzoli. Un esordio quasi a sorpresa, 296 giorni dopo l'ultima gara ufficiale (il 9 marzo in Sassuolo-Brescia 3-0), in cui Balotelli ha lasciato subito il segno. Gli sono bastati infatti 4' per trovare il gol con un tap-in su assist di Carlos Augusto. Un gol facile, ma importante anche a livello psicologico. Poi per Balotelli un gol annullato per fuorigioco e uno sfiorato nella ripresa. Per Monza la quinta vittoria nelle ultime sei partite, tutte senza subire gol: la vetta della classifica è a 2 punti (l'Empoli pareggia e aggancia la Salernitana). Pari al Tombolato nello scontro d'alta classifica tra Cittadella e Lecce (2-2). Prima vittoria casalinga del Pordenone che rifila tre reti alla Reggina. Colpo dell'Entella a Vicenza (1-0) e soprattutto del Brescia a Ferrara (3-2). In serata pari nel derby Chievo-Venezia. Passano i lagunari al 10' con Forte, risponde Gigliotti nel recupero.

