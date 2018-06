Balotelli: nuovo ius soli Ma Salvini lo stoppa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIO & SOCIETA'Diciotto anni da «non italiano», nonostante nel Belpaese, dove era pure nato, ci vivesse e ci studiasse. Sentirsi straniero a casa propria non deve essere stato facile per Mario Balotelli. «È stata la parte peggiore della mia vita», dice l'attaccante, che dopo aver ritrovato la maglia della Nazionale torna ad incrociare le armi col neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «La legge italiana dovrebbe fare qualcosa», è l'appello dell'attaccante per cambiare lo ius soli, la legge sulla cittadinanza. «Non è la...