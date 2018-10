BALLAN: «L'ITALIA CAMBI STRADA»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTADa dieci anni continuiamo a ricordare che l'ultimo italiano capace di conquistare la maglia iridata è stato Alessandro Ballan e oltretutto da quella splendida giornata di Varese, con Damiano Cunego argento, l'Italia non è più salita sul podio. «Evidentemente più passa il tempo, più le persone si accorgono di quanto manchi Ballan al ciclismo italiano - dice non senza una vena polemica il 38enne di Castelfranco -. Ho finito la carriera in malo modo, non avendo la possibilità di mettere un numero sulla schiena, di conseguenza...