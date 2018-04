Baldas: «Clima avvelenato, ci vuole lo sciopero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAFabio Baldas, la situazione per gli arbitri in Italia è davvero così delicata? «Sono sconcertato anch'io - racconta l'ex direttore di gara internazionale, classe '49 -, tutti noi nel nostro periodo migliore eravamo soggetti a proteste, a telefonate minacciose, quando un tifoso magari arrivava al numero di casa, ma finiva lì, ora si è andati oltre».Lei è ancora nel mondo delle giacchette nere? «Nel 2000 il presidente Tullio Lanese mi indusse a restituire la tessera, mentre avevo chiesto di congelarla per un anno, quando...