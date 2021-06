Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMULA 1La pole non basta. Leclerc è solo 4°, Sainz addirittura 8°. Visto quanto è accaduto a Baku, in Ferrari speravano in qualcosa in più. C'è da dire, però, che la nazionale dei motori tiene i piedi ben piantati in terra. Scottati dalle delusioni dello scorso anno, nessuno a Maranello ha dato segnali di euforia, nemmeno dopo la seconda pole consecutiva del Principino.Nella F1 delle magiche alchimie, una cosa sono le qualifiche,...