Ancora una pole per linsaziabile Lewis Hamilton, la 98ma in carriera. Sul circuito di Sakhir nel Bahrain il campione del mondo della Mercedes ha fatto il miglior tempo in qualifica davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e alle due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon.

Per le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc solo 11mo e 12 tempo avendo mancato l'accesso alla Q3: partiranno appaiate in sesta fila. L'obiettivo è rosicchiare punti almeno alla Renault e alla McLaren, per entrare nella top 5 del campionato costruttori. Ma per il resto Leclerc avverte: «Per la gara no ci saranno kmiracoli». Il via alla 15.10 (diretta su Sky, differita in chiaro alle 18 su Tv8).

GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila: Hamilton (Mercedes), Bottas (Mercedes); seconda fila: Verstappen (Red Bull), Albon (Red Bull); terza fila: Perez (Racing Point), Ricciardo (Renault); quarta fila: Ocon (Renault),Gasly (Alpha Tauri); quinta fila: Norris (McLaren), Kvyat (Alpha Tauri); sesta fila: Vettel (Ferrari), Leclerc (Ferrari); settima fila: Stroll (Racing Point), Russell (Williams);ottava fila: Sainz (McLaren), Giovinazzi (Alfa Romeo).

