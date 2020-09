Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Vinales vince, invece, il Moto Gp dell'Emilia Romagna, precedendo sul traguardo il britannico Joan Mir sulla Suzuki e lo spagnolo Espargarò. Male gli italiani: ritirati Valentino Rossi e Francesco Bagnaia a lungo dominatore della corsa, scivolato a 7 giri dal traguardo quando ormai era imprendibile. Giornata no anche per Andrea Dovizioso che ha faticato con la sua Ducati, solo ottavo al traguardo, ma fortunosamente ancora primo nella classifica iridata. Male pure Franco Morbidelli trionfatore domenica scorsa, e ieri decimo, alle spalle di Danilo Petrucci. In Moto3 vittoria di Romano Fenati che proprio a Misano nel 2018 rischiò di provocare una tragedia (tirò il freno in corsa a un rivale) e ieri ha dunque completato la sua redenzione. In Moto2 vittoria di forza da Enea Bastianini davanti a Marco Bezzecchi, al termine di un entusiasmante duello in testa. Una gara disturbata dalla pioggia e interrotta due volte; solo per poco il trionfo italiano non è stato completato da Luca Marini, al quale è sfuggito il terzo posto. Marini resta al comando della classifica mondiale con 125 punti, davanti a Bastanini 120 e Bezzecchi 105.

