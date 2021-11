Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOTOGPLeggiadro come una nuvola rossa, libero come quell'animo rappresentato dalla patch sulla propria tuta, che fa da yang a quello yin dato dalla sua mente così metodica, pacata e razionale. Ventitré passaggi in fuga solitaria, mentre il sole inizia a scaldare l'asfalto dell'Algarve, e gli avversari cercano invano di rimanere aggrappati alla sua coda. Francesco Bagnaia è uno spettacolo da vedere tra le curve di Portimao, montagna russa...