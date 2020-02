BASKET

Non varrà per qualificarsi a Euro 2021, torneo nel quale l'Italia è già compresa in qualità di Paese ospitante, e non è il gruppo di giocatori che fra quattro mesi disputerà il Preolimpico di Belgrado. Ma la doppietta contro Russia ed Estonia (87-81 ieri in trasferta) regala parecchie ragioni per sorridere al ct Meo Sacchetti e al basket italiano, movimento che scopre di disporre di un numero di giocatori di dignità internazionale più cospicuo rispetto alle attese. Perché nei primi due match da capitano azzurro Michele Vitali gioca con il piglio del leader e a Tallinn segna i canestri della rimonta dal -14, coadiuvato da altri giocatori che difficilmente saranno tra i 12 del Preolimpico come Filippo Baldi Rossi oppure da chi si giocherà il posto fino all'ultimo accanto ai Belinelli, Gallinari e Melli, come Marco Spissu (18 assist nei primi due match in azzurro) e Pippo Ricci. Da tutti, Sacchetti ha risposte confortanti, e per questo torna dall'Estonia raggiante: «Sono molto felice perché non abbiamo avuto vita facile. Il palazzetto pieno e la qualità dell'Estonia ci hanno reso complicato il compito. Siamo finiti sotto ma lavorando insieme in difesa ne siamo usciti e questo mi rende orgoglioso. All'inizio non siamo riusciti a fare le nostre cose ma nel secondo tempo tutto è cambiato grazie alla difesa. Sono soddisfatto».

POCA ESPERIENZA

Tre giorni dopo la festa di Napoli, l'Italia trova un altro impianto con atmosfera da elogiare, ma in questo caso i 7.500 sono tutti in favore degli avversari. L'Estonia, reduce dal colpaccio in Macedonia, parte sulle ali dell'entusiasmo e il 6-0 nei primi due possessi di Kitsing e Raieste anticipa il leit motiv del primo tempo, con i baltici a colpire a ripetizione dall'arco (8-17 da tre a metà gara). Ancora Kitsing, autore anche di un gioco da quattro punti, e il figlio d'arte Kullamae fanno volare l'Estonia sul +14 (44-30) e Sacchetti deve alzare la voce per i troppi rimbalzi offensivi dei padroni di casa. Sembra lo scotto necessario da pagare per una squadra azzurra ricca di elementi con poca esperienza fuori dal nostro campionato. E invece dopo la spallata arriva la reazione, che si concretizza già prima dell'intervallo, con il -6 firmato da Vitali e dai virtussini Ricci e Baldi Rossi, 30 punti in tre sui 41 azzurri alla pausa. Dopo lo stop, l'Italia cambia marcia a livello difensivo e tocca subito il pareggio a quota 52 con Candussi (26 anni ieri, per il debuttante azzurro) e Fontecchio, prima di sorpassare con Ruzzier (61-63). Poi è ancora Ricci a far sfrecciare l'ItalBasket, con la tripla del 63-68 seguita da un altro canestro pesante per il ko definitivo (73-83). Che certifica l'Italia padrona del girone B dopo la prima finestra di gare. E soprattutto conferma che, alle spalle dei big che giocano nella Nba o in Eurolega, c'è un gruppo di giocatori ormai fuori dal sottobosco e pronti per aspirare alla nobiltà.

Loris Drudi

SITUAZIONE Europei 2021, qualificazioni Girone B, ieri Estonia-ITALIA 81-87, Russia-Macedonia 77-67. Classifica dopo due turni: ITALIA 4, Estonia e Russia 2, Macedonia 0. Prossimo turno, 27 novembre ITALIA-Macedonia. Agli Europei l'Italia (Paese ospitante di uno dei gironi della fase finale) e le migliori altre due classificate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA