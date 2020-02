BASKET

Vince e diverte, peccato soltanto che il risultato sia virtuale. È il destino dell'ItalBasket, che da tre lustri dall'argento di Atene 2004 convince nei sotto-clou ma si vede sfuggire il main event. In questo percorso rientra l'inizio della nuova Nazionale di Meo Sacchetti, che in versione baby da 24 anni di media e con sei debuttanti batte la Russia 83-64 a Napoli, nell'apertura delle qualificazioni agli Europei 2021. Un risultato virtuale, perché gli azzurri saranno comunque presenti al torneo continentale in qualità di Paese ospitante, a Milano, di uno dei quattro gironi iniziali. Eppure questa finestra di gare da affrontare senza il trio Nba Belinelli-Gallinari-Melli, i protagonisti in Eurolega e gli acciaccati De Nicolao e Tonut, regala al ct la possibilità di sperimentare il domani della Nazionale, ben oltre il Preolimpico di Belgrado e la missione impossibile contro la Serbia. Per tanti giovani è la prima occasione in campo internazionale, e viene sfruttata.

OMAGGIO A KOBE

Di fronte all'esaurito del PalaBarbuto, la Nazionale che omaggia Kobe Bryant effigiato sulle maglie del riscaldamento e poi ricordato con un minuto di silenzio strappa applausi grazie anche ai Millennials. Come Giordano Bortolani, classe 2000 che Milano ha prestato a Biella, e il 17enne Matteo Spagnolo che gioca nel Real Madrid, dove è considerato un possibile erede di Luka Doncic che firma un bel gioco da tre a fine terzo quarto. Bagnando la notte del debutto che lo porta sul podio degli esordienti più giovani in Nazionale A, dopo Vinicio Nesti e Dino Meneghin e davanti al classe 2001 Nico Mannion. L'età media e la scarsa intesa condizionano l'avvio, con le palle perse azzurre che portano la Russia avanti (4-11) con Dmitry Kulagin. Qui l'esperienza di capitan Michele Vitali, Ricci e Tessitori il pivot di Treviso è l'unico reduce dai Mondiali di Cina restituisce coraggio agli azzurri, che sfrecciano con le triple di Fontecchio e le giocate di Spissu (10 assist). Dal 41-33 all'intervallo, la Nazionale resta avanti con Ricci e la difesa, che mandano in porto l'unico successo italiano contro la Russia della serata, visto che in Eurolega Milano cade contro il Khimki.

Loris Drudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

