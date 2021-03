Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UNDER 21Per non correre rischi gli azzurri mettono subito le cose in chiaro: 3-0 dopo 25 minuti, poker nella ripresa e pass per i quarti di finale in tasca, sia pure da seconda del girone per la vittoria della Spagna. Quest'Italia non poteva assolutamente permettersi di mancare il passaggio del girone, troppa voglia e qualità, e contro la Slovenia riesce finalmente a scatenare tutto il suo potenziale, al netto di assenze e squalifiche...