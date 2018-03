AZZURRI, OPERAZIONE RILANCIO DI BIAGIO: «MI GIOCO IL FUTURO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NAZIONALEDue partite per ricominciare, ma non sarà facile. Sia per la forza degli avversari, sia perché l'esclusione dal mondiale per la prima volta dopo 60 anni è una ferita difficile da rimarginare. Gigi Di Biagio è qui per questo: a lui tocca il compito di somministrare le prime cure alla nazionale dopo il ko di novembre contro la Svezia che le ha strappato il biglietto per la Russia. Due amichevoli di lusso, venerdì a Manchester contro l'Argentina e martedì a Londra contro l'Inghilterra, per provare a lenire il dolore...