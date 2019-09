AZZURRI, FINALE AMARO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETAlla vigilia dei Mondiali, un piazzamento tra il 9° e il 12° con l'epilogo di un successo in rimonta firmato dai due giocatori Nba, e dalla nota lieta data dal più giovane azzurro, sarebbe stato visto come uno scenario positivo. E invece la spedizione cinese ha lasciato anche l'amaro in bocca all'Italia, eliminata venerdì da una sciagurata prova offensiva contro una Spagna battibile e molto diversa da quella che ieri ha sconfitto la Serbia (e a quel punto anche con un successo sugli iberici l'Italia non avrebbe giocato i...