Azzurre, voglia di rivincita sulla Serbia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ANKARA Un'occasione di rivincita. È la semifinale del Campionato europeo 2019 che oggi vedrà l'Italia affrontare la Serbia (ore 16, Raidue e Dazn). A distanza di quasi un anno le due squadre si ritrovano, questa volta in palio non c'è il titolo mondiale, bensì la finale continentale. «Sappiamo chi siamo e quello che dobbiamo fare per esprimerci al meglio» dice il ct azzurro Davide Mazzanti. «Sarà una partita sicuramente bella e intensa - ha aggiunto - abbiamo un gran desiderio di testare contro di loro a che punto siamo. Le nostre...