Azzurre troppo imprecise: ko con l'Ungheria, quarti più lontani

BASKETDi sola difesa non si può vivere, e l'Italia femminile lo scopre sulla propria pelle a Nis: le azzurre di Marco Crespi perdono contro l'Ungheria (51-59) il secondo match degli Europei di Serbia e Lettonia e in una competizione dai ritmi così serrati un ko può rendere la strada in salita. Ed è proprio il caso della sconfitta contro le magiare, causata da una prova offensiva insufficiente con il 25% al tiro su azione (17-68) e sintetizzata dal 3-17 della prima punta Cecilia Zandalasini. Non bastano così la nuova prova da leader di...