Azzurre, solo sconfitte: suona l'allarme Mondiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEY(v.zag.) Solo sconfitte per l'Italia femminile, al torneo premondiale di Belek, in Turchia. Alla Gloria cup, le azzurre sono state battute dalle padrone di casa del modenese Giovanni Guidetti per 3-1, nonostante i 20 punti di Egonu e i 15 di Sylla. In precedenza, il 3-0 inedito dall'Azerbaijan, con il primo set chiuso fra l'altro a 19, complice l'impiego delle baby Nwakalor, Fahr e Lubian. Il 3-1 subito dalla Russia era stato più accettabile, con 12 punti di Chirichella e di Ortolani. «In Turchia - conferma il ct Davide Mazzanti -...