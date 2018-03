Azzurre scatenate a Padova lezione alla Scozia con 4 mete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SEI NAZIONI DONNEPADOVA Le azzurre chiudono come meglio non si poteva il Sei Nazioni, battendo al Plebiscito di Padova la Scozia per 25-12, punteggio fin troppo generoso per le britanniche. L'Italia è già in meta al 2' con Bettoni e raddoppia al 9' con Stefan. Nella prima segnatura è Locatelli a trovare il varco, mentre nella seconda la palla passa per le mani di cinque azzurre. La superiorità non è solo nel gioco veloce, ma anche nelle fasi statiche, in particolare in mischia ordinata. La Scozia riesce a combinare poco e quando ha il...