Azzurre in scioltezza, altro 3-0 al Belgio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYDa Lodz, Polonia, l'Italia è bella di notte, come domenica, e pure di giorno, venerdì e ieri. Tre a zero al Portogallo e all'Ucraina, e anche al Belgio, la squadra migliore, avanti per 10-14 e alla pari a quota 23 nel terzo. Sorpresa. È come se il ct Davide Mazzanti volesse allenarsi un po' a gestire situazioni non così facili. Le azzurre hanno la fisicità di Sylla, precisa in ricezione e astuta nei pallonetti, neanche c'è bisogno delle raffiche di Paola Egonu, elevazione e addominali da uomo. La nigeriana di Cittadella ha la...