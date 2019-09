Azzurre contro la Russia Folie: «Va alzato il livello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPEI DI VOLLEYLODZ È il giorno dei quarti di finale agli Europei femminili di pallavolo: le azzurre di Davide Mazzanti affrontano la Russia all'Atlas Arena di Lodz (ore 18, RaiSport). L'obiettivo per l'Italia è qualificarsi per le semifinali in programma nel fine settimana ad Ankara, traguardo che la nazionale manca da tre edizioni. Dall'altra parte della rete ad attendere le ragazze di Mazzanti c'è la Russia, vincitrice negli ultimi anni dei Campionati europei 2013 e 2015. La formazione guidata da Pankov sia nella fase a gironi, sia...