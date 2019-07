AZZURRE, BOOM SOCIAL BERTOLINI: SOLO L'INIZIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EXPLOITROMA In attesa del professionismo, le ragazze della Nazionale di calcio dovranno prendere dimestichezza con la notorietà. Da oggi, entrando in un bar o al supermercato, avranno molti più occhi addosso rispetto a prima del Mondiale di Francia. Merito, ovviamente, del boom di ascolti in televisione: la partita con l'Olanda sabato pomeriggio trasmessa da Rai 1 e da Sky è stata vista da 6 milioni e 109 mila telespettatori, con uno share record del 44,35%. Sulla rete pubblica la partita è stata vista da 5 milioni 223 mila...