(ld) Il poker di successi con Lino Lardo in panchina ha condotto l'Italia agli Europei femminili di fine giugno, organizzati a Strasburgo e Valencia, città quest'ultima che ospiterà la fase finale. Per essere tra le magnifiche 16 che giocheranno tra il 17 e il 27 giugno, le azzurre hanno firmato un doppio percorso netto nelle due bolle con il nuovo ct alla guida, prima a Riga e poi a Istanbul. L'Italia ha chiuso il gruppo D con cinque successi in sei gare laureandosi miglior seconda classificata all'interno dei nove gironi (si qualificavano le migliori cinque seconde, più tutte le prime). «Questa è una squadra, una vera squadra» ha detto il tecnico che alla guida dell'Olimpia Milano inaugurò l'era-Armani, disputando una finale-scudetto. «Sono orgoglioso di allenare queste ragazze. Abbiamo mostrato non soltanto cuore e non soltanto difesa, che è stata la chiave nel terzo quarto del match conclusivo contro la Romania, ma anche qualità. Ringrazio chi mi ha voluto in questa meravigliosa avventura, a cominciare dal presidente Petrucci». Lardo ha saputo costruire il percorso attorno a un gruppo che pian piano sta abbassando l'età media. A Istanbul, nei successi su Danimarca e Romania, l'Italia ha schierato cinque ragazze con 25 o meno anni, a cominciare dalla star Cecilia Zandalasini l'ex campionessa Wnba è stata il punto di riferimento nella fase di qualificazione con 16.2 punti di media e Francesca Pan, ala della capolista in Italia, l'Umana Reyer Venezia, e che nel successo di sabato è stata la migliore realizzatrice con 17 punti. «Siamo state brave a credere in noi, contro una squadra insidiosa che non aveva nulla da perdere», ha detto la 23enne di Bassano del Grappa, ex di Georgia Tech.

