Azzurre a valanga contro la Georgia

CALCIO FEMMINILEFinalmente la goleada. Vince e convince, soprattutto per l'approccio alla partita, la Nazionale femminile di Milena Bertolini che, a Benevento, schianta la Georgia con un tennistico 6-0. Tutto semplice per le azzurre che non hanno trovato difficoltà nel condurre una partita apparsa segnata sin dai primi minuti di gioco per via di un evidente differenza tecnica. Ad aprire le danze ci ha pensato Linari, al primo centro con la Nazionale, che di testa ha battuto Gabunia. Poi sono arrivate le marcature di Guagni, Girelli e la...