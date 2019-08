Azzurre a caccia del titolo europeo Oggi il debutto contro il Portogallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYInizia in Polonia l'Euro femminile e le azzurre sono favorite, assieme alla Serbia. Sono state a due punti dall'oro iridato, un anno fa, a Catania hanno appena maltrattato l'Olanda, quarta mondiale, nella qualificazione olimpica, nonostante l'uscita di Lucia Bosetti a metà gara. Davide Mazzanti eccelle con il gruppo disegnato da Marco Bonitta (nel frattempo tornato al maschile) quarto al mondiale 2014, a Milano, ma eliminato in anticipo dalle olimpiadi. Il ct non convoca la moglie, Serena Ortolani, che a 32 anni potrebbe avere chiuso...