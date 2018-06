Aygo, cittadina esemplare dinamismo e bassi consumi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGILISSIMACOPENAGHEN Con oltre 760.000 unità consegnate (di cui 200.000 in Italia, il Paese dove il peso del segmento A è particolarmente rilevante) dal luglio del 2005, la Aygo conferma la bontà della strategia Toyota, che per crescere in Europa ha puntato sulle piccole auto prodotte localmente.La city car delle tre ellissi non ha avuto né probabilmente poteva averlo un effetto dirompente paragonabile a quello ottenuto dalla Yaris, subito protagonista nel segmento immediatamente superiore e capace al suo apparire di arricchire la...