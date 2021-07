Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Avevamo un piede e mezzo fuori dai Giochi, ora siamo indicati come possibili outsider. Lo sport sa deprimere e esaltare come pochi altri. Il presidente della federbasket Gianni Petrucci, però, non è tipo da facili entusiasmi. Ne ha viste troppe. Perciò, alla fede incrollabile che lo sorreggeva quando tutto il mondo ci dava per spacciati, a casa per la quarta olimpiade consecutiva, oggi fa da contraltare un sentimento che è parente stretto...