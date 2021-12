Il servizio è stato questo fondamentale, secondo l'allenatore Daniele Santarelli, il tallone d'Achille della Prosecco Doc Imoco nella finale mondiale di Ankara, persa al tie-break davanti a una corazzata come il Vakifbank Istanbul. «Contro di loro si gioca sempre una pallavolo all'ultimo respiro, questa volta non abbiamo disputato un gran bel match» ammette il tecnico di Conegliano, che entra nei dettagli: «Premesso che non è semplice giocare in un ambiente così, avevamo comunque ripreso la partita. Peccato per come abbiamo approcciato il tie-break, nel quale abbiamo commesso errori che non avevamo fatto nei set precedenti. Diamo merito al Vakifbank, che ha giocato un'ottima partita. Ora dovremo essere bravi a rimboccarci le maniche e capire quello che non è andato».

Ad esempio? «Abbiamo battuto veramente male. Ci siamo innervositi per qualche errore di troppo, abbiamo rallentato la battuta. E dovevamo essere più bravi e lucidi quando loro non hanno ricevuto benissimo». I sentimenti delle pantere sono racchiusi nel filo di voce di Miriam Sylla: «Sapevamo che avevamo di fronte un'avversaria ostica, con la quale non è mai stata una passeggiata. Complimenti a loro, sono state brave, fino alla fine ci hanno messo qualcosina in più. A noi è mancato qualcosa ma sappiamo benissimo che non siamo troppo lontane da loro. Abbiamo lottato e possiamo dire di essere uscite a testa alta». (l.a.)

