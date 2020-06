GLI AZZURRI

NAPOLI Grande concentrazione. E' la ricetta di Rino Gattuso in vista della finale di stasera con la Juve. L'allenatore del Napoli ha studiato per mettere in difficoltà Maurizio Sarri che è stato uno dei suoi punti di riferimento. Sessione extra di video con i collaboratori prima dell'allenamento di ieri pomeriggio in un San Paolo blindato. Sarà un Napoli diverso rispetto a quello di sabato contro l'Inter: niente pressing alto ovviamente, ma sarà necessaria una maggiore qualità della manovra. Per questo motivo Fabian tornerà tra i titolari in mediana. Lo spagnolo garantisce una migliore circolazione della palla: il provino con l'Inter ha funzionato e quindi sarà protagonista dal primo minuto. Gattuso farà almeno un cambio per reparto. In porta tocca a Meret. La squalifica di Ospina restituirà al 23enne friulano le luci della ribalta dopo una lunga panchina. Dovrà impressionare dimostrando autorevolezza nel comandare il reparto. L'altra novità in difesa è Mario Rui: suo il posto sulla fascia sinistra. I dubbi principali, invece, sono tutti nel tridente: è aperto il ballottaggio tra Politano e Callejon. Lo spagnolo potrebbe anche spuntarla in extremis. Garantisce equilibrio e attacco alla profondità. Il Napoli raggiungerà questa mattina Roma in treno e rientrerà in nottata al termine della finale.

