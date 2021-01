AUTOREVOLE

ROMA Due zeri, un otto e 4 anni di successi per le 3008 e 5008, i suv di Peugeot che affrontano il classico rinnovamento di metà vita alla fine di un 2020 in cui il Leone, nonostante il mercato sia calato del 27,9%, ha visto crescere la propria quota in Italia al 5,9% e i suoi modelli a ruote alte hanno rappresentano la metà delle quasi 82mila vetture immatricolate. Le 3008 e 5008 hanno vissuto l'anno appena passato ancora una volta da protagoniste visto che parliamo rispettivamente del secondo suv di segmento C più venduto (17.700 unità) e della 7 posti più gettonata sul nostro mercato.

OLTRE UN MILIONE

Nel resto del mondo, dal lancio sono oltre 800mila le 3008 vedute e 300mila le 5008 per una coppia che, pur rivolgendosi a due clientele diverse, riesce a fare un egregio lavoro di squadra. Merito soprattutto dello stile vincente che le accomuna. Ecco perché i designer francesi per l'occasione ci sono andati in punta di matita, ma in modo sapiente dando ai loro due gioielli un frontale nel quale la calandra non ha più la cornice e si spande sfumandosi intorno ai paraurti e ai fari, ora dotati delle stesse zanne luminose già viste su 508, 208 e 2008. I proiettori sono a led per tutte le versioni e integrano le funzioni di fendinebbia e di luci di svolta. Sono interamente a diodi anche le luci posteriori: il loro profilo filiforme è ancora più felino e, protette da una lente ancora più scura, danno un'immagine ancora più hi-tech. Ci sono nuove tinte, nuovi cerchi (fino a 19 pollici) e, per chi vuole un look ancora più sportivo, il Black Pack con finiture in nero lucido. La 3008 è lunga 4,45 metri, la 5008 arriva a 4,64 (+19 cm) e si distingue per i fianchi posteriori più dritti, dunque meno sensualità e più senso pratico. Modifiche di dettaglio per l'abitacolo che mantiene l'impostazione generale, ma con materiali quali Nappa, Alcantara e il legno di tiglio scuro che aumentano ulteriormente la percezione della qualità. Lo schermo del sistema infotelematico è cresciuto a 10 pollici mentre la strumentazione digitale può contare su un pannello da 12,3 pollici a definizione aumentata e che, oltre a fornire tante informazioni, funge anche da visore per il sistema di visione notturna a raggi infrarossi che permette di individuare persone ed animali nel buio fino a 250 metri di distanza.

ADAS ALL'AVANGUARDIA

Aggiornati anche i sistemi di assistenza alla guida. Ora il cruise control adattivo ha la funzione stop&go, la frenata autonoma agisce tra 5 e 140 km/h e vengono riconosciuti più segnali stradali. Rimane disponibile l'Advanced Grip Control, il sistema che permette di regolare il controllo di trazione in base al tipo di fondo, ed è abbinato all'Hill Descent Control, che limita automaticamente la velocità del veicolo lungo le discese ripide e scivolose.

La 5008 è ovviamente quella che offre di più per lo spazio e la sua modularità, pressoché totale, permette di avere da 702 a 780 litri, se si viaggia in 5, 210 litri se sfruttano tutti e 7 i posti di serie o addirittura 1.864 litri. Se si smontano i sedili di terza fila, si arriva a 1.920 litri. Se invece si abbatte lo schienale del sedile anteriore, si possono infilare oggetti lunghi fino a 3,2 metri. La 3008 vanta comunque un'ottima abitabilità per 5 e un bagagliaio da 520 a 1.482 litri la cui capacità scende a 395-1.357 litri per le versioni ibride plug-in che hanno la batteria.

BATTERIA CAPACE

Ha una capacità di 13,2 kWh e si ricarica in 7 ore dalla presa domestica, in 1 ora e 45 minuti dalle colonnine o dalle wallbox se si prende il caricatore opzionale da 7,4 kW. Quella più potente da 300 cv è l'unica con la trazione integrale e ha prestazioni di riguardo (235 km/h, 0-100 km/h in 5,9 s.) con un'autonomia in elettrico di 59 km e consumi di 1,2-1,3 litri/100 km, pari a 29-31 g/km di CO2. Per chi bada meno allo scatto e più alla comodità, c'è la versione da 224 cv con la sola trazione anteriore che offre comunque un ottimo comfort e una piacevole maneggevolezza. Comuni alla 5008 sono l'1.6 a benzina da 180 cv, con l'ottimo cambio automatico a 8 rapporti di serie, optional invece per il 3 cilindri da 130 cv e il diesel 1.5 da 130 cv. La 5008, in ossequio alla sua vocazione di viaggiatrice più spiccata, mantiene il 2 litri a gasolio da 180 cv.

Per entrambe, la gamma è stata semplificata con tre allestimenti (Active, Allure e GT), ognuno dei quali può essere completato con un pack specifico. La soglia d'ingresso per la 5008 è fissata a 31.750 euro mentre la 3008 parte da 29mila euro, ma per la Hybrid4 da 300 cv ci vogliono almeno 50.430 euro.

Nicola Desiderio

