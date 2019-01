CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTOREVOLEMILANO Se nel 2012 la prima generazione dell'Outlander Phev aveva in un certo senso dato il calcio d'inizio, portando un marchio come Mitsubishi, non certo abituato a lottare per i primi posti nelle classifiche di vendita, sul gradino più alto del podio europeo dei veicoli ibridi plug-in, l'edizione 2019 di questo Suv dal look sobrio e gradevole apre un'ulteriore finestra sul futuro della mobilità.Grazie alla costante evoluzione con cui la casa dei Tre diamanti ha scandito la vita della sua bandiera tecnologica (è stato il primo...