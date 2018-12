CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTOMOBILISMOA 10 anni da quel titolo iridato di F1 che ebbe in mano solo per pochi secondi, Felipe Massa cambia vita e battezza la seconda generazione della Formula E, un'era che inizierà sabato in Arabia Saudita, a Riad. Il brasiliano, per 8 anni pilota Ferrari, sarà la grande attrazione del Mondiale delle vetture elettriche che sogna di fare concorrenza alla F1. Accanto a Massa (foto), primo vincitore di GP della F1 ad entrare nel mondo a emissioni zero, scenderà dal Circus anche Stoffel Vandoorne, reduce dalla traumatica esperienza con...