AUTONon è stata la Ferrari, bensì la Formula 2 a far sorridere l'Italia nel sabato inglese di Silverstone: Luca Ghiotto ha trionfato nella categoria più vicina alla F1, e con il secondo successo stagionale il 24enne vicentino di Arzignano è tornato tra i Top 3 della classifica. «Guidare un'auto del genere è un piacere» ha detto Ghiotto, bravo a superare al via il compagno del team Uni Virtuosi, il cinese Zhou che era in pole position, e poi a rispondere agli attacchi di Nicholas Latifi, che ha chiuso secondo. I tre podi consecutivi di...