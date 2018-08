Austria amara e la Yamaha chiede scusa a Valentino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOCICLISMO«Mi hai preceduto di due millesimi... sei un bastardo». Andrea Dovizioso si complimenta in maniera colorita con l'amico- rivale Marc Marquez per la pole position in Austria, dove è destino che i due lottino gomito a gomito: lo scorso anno il ducatista batté lo spagnolo in un duello all'ultima curva. Un canovaccio che oggi (il via alle ore 14, SkySport e in chiaro su TV8) può ripetersi, perché Marquez parte dalla pole grazie all'1'23241, ma il Red Bull Ring è la pista più adatta alle Ducati, che possono andare all'assalto...