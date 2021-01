TENNIS

SYDNEY «Non metteremo a rischio la sicurezza della comunità. I giocatori sapevano ciò a cui potevano andare incontro». Così il commissario per la gestione dell'emergenza da Covid-19 dello Stato di Victoria, Emma Cassar, ha risposto a Djokovic, che due giorni fa aveva scritto una lettera chiedendo condizioni meno severe per i colleghi che erano stati a contatto con positivi al virus nei voli per Melbourne. Richiesta respinta. «Non ci sarà alcun trattamento speciale - ha aggiunto il Premier Daniel Andrews - Le regole restano quelle stabilite». I 72 atleti (al momento) posti in quarantena negli hotel indicati dall'organizzazione degli Australian Open (il via l'8 febbraio) non beneficeranno di alcun trattamento preferenziale: allenamenti solo in camera, niente campo per 2 settimane. Il risultato è che a Melbourne in questi giorni andando in scena un reality show da far impallidire il Grande Fratello. Non manca la fantasia ai tennisti chiusi nelle camere d'albergo (c'è chi dice che siano piantonati), impossibilitati ad allenarsi e che postano i video delle loro performance per tenersi in forma sui social. I più gettonati quelli in cui finestre, materassi e pareti diventano avversari improvvisati, giusto per provare due colpi con la racchetta.

