MELBOURNE A tre settimane dal via dell'Australian Open, l'atmosfera a Melbourne è già bollente, con polemiche alle stelle. Il Covid-19 aleggia su tutto tanto che ieri altri 25 tennisti si sono aggiunti ai 47 già in isolamento stretto per aver viaggiato con persone contagiate. Erano su un charter proveniente da Doha dove, si è scoperto solo all'arrivo, c'era una persona positiva non facente parte del loro gruppo. Il caso più scottante è,dunque, quello dei 72 atleti che sono costretti a stare chiusi in camera negli alberghi per 14 giorni senza potersi allenare. C'è chi si lamenta sui social del trattamento e della nebulosità delle informazioni preventive, ma quei pochi che hanno provato a mettere il naso fuori dalla camera per parlare con un collega o un trainer sono stati già minacciati di multe salatissime o di essere trasferiti in hotel con poliziotti ad ogni piano a controllarli. La gran parte dei tennisti iscritti al torneo, oltre 1.200 tra i quali 14 tra azzurri e azzurre, è in quarantena a Melbourne ma può uscire dagli alberghi per allenarsi per cinque ore al giorno. La crema - vedi Novak Djokovic e Rafael Nadal, ma anche Jannik Sinner, Serena Williams e Naomi Osaka - è stata fatta invece sbarcare ad Adelaide nella più tranquilla e isolata Adelaide, aumentando i malumori.

