Audio rubato in Lega: «Cori razzisti? Spegniamo i microfoni»

IL CASOMILANO - Ennesimo terremoto in Lega Serie A ed ennesimo audio rubato': ma per l'ad e manager Luigi De Siervo si tratta di un'operazione orchestrata per screditarlo.Intanto però la Procura Figc apre un fascicolo. In un momento delicatissimo in cui manca il presidente e nella giornata in cui entra in carica il commissario ad acta Mario Cicala scelto dalla Figc.Il sito di Repubblica pubblica un audio di pochi secondi, registrato durante il Consiglio di Lega del 23 settembre scorso, in cui si sente proprio De Siervo parlare dei cori...